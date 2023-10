Après midi jeux de société Batiment du Dauphin Sauzet, 4 novembre 2023, Sauzet.

Sauzet,Drôme

Durant les vacances scolaires, profitez d’une après midi jeux de société. Découvrez ou redécouvrez ces jeux, entre amis ou en famille..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . .

Batiment du Dauphin Place de la Poste

Sauzet 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



During the school vacations, enjoy an afternoon of board games. Discover or rediscover these games, with friends or family.

Durante las vacaciones escolares, disfrute de una tarde de juegos de mesa. Descubre o redescubre estos juegos con amigos o en familia.

Während der Schulferien können Sie an einem Nachmittag Gesellschaftsspiele spielen. Entdecken oder wiederentdecken Sie diese Spiele mit Freunden oder der Familie.

Mise à jour le 2023-10-26 par Montélimar Tourisme Agglomération