La fête de la nouvelle pierre Bâtiment des Mouettes Dunkerque, 16 septembre 2023, Dunkerque.

La fête de la nouvelle pierre Samedi 16 septembre, 09h00 Bâtiment des Mouettes sur réservation

Samedi horaire confirmer lors de la réservation

Performance

Môle 1

Le halage « à la bricole » est le nom donné à l’action de remorquer, à la force humaine, un bateau le long d’une voie navigable. Cette pratique était encore employée par les mariniers jusqu’au début du XXe siècle. Le duo d’artistes Clovis Maillet et Louise Hervé, qui ne manquent pas d’humour, proposent de réactiver cette pratique oubliée, lors d’une performance collective. Le défi consistera à tenter de tirer ensemble un remorqueur du port, le long du quai, et réunir pour l’occasion plusieurs dizaines de Dunkerquois(e)s pour unir leurs forces ! Quelle que soit la distance parcourue, la performance s’achève autour d’un buffet composé de graines, de fruits et de légumes crus, de boissons fermentées et d’infusions de plantes.

Après la performance découverte de l’œuvre de Jean-François Krebs

Chai à vin

Au fond du Chai se trouve une zone inondée en permanence « Le Bassin votif ». L’eau y est relativement transparente et son niveau constant. L’espace encaissé invite au recueillement. Des ex-voto de différentes natures jonchent le sol du bassin. Ils sont tous en verre à l’uranium qui représente à la fois une fascination presque enfantine pour la magie et pour la joie facile du kitsch, tout en évoquant le danger bien réel de la radioactivité.

Bâtiment des Mouettes Route du quai Freycinet 4 – Môle 1 – 59140 Dunkerque Dunkerque 59140 Dunkerque Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 29 56 00 »}, {« type »: « email », « value »: « art.contemporain@ville-dunkerque.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

LAAC