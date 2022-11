Marché de Noël du CESFO 2022 Bâtiment des Colloques (Bâtiment 338) Bures-sur-Yvette Catégories d’évènement: Bures-sur-Yvette

Essonne

Marché de Noël du CESFO 2022 Bâtiment des Colloques (Bâtiment 338), 1 décembre 2022, Bures-sur-Yvette. Marché de Noël du CESFO 2022 1 et 2 décembre Bâtiment des Colloques (Bâtiment 338) Le Comité d’Entraide Sociale de la Faculté des Sciences d’Orsay (CESFO) vous accueille à son Marché de Noël 2022. Bâtiment des Colloques (Bâtiment 338) rue du Doyen André Guinier – Orsay Bures-sur-Yvette 91440 Essonne Île-de-France [{« link »: « https://www.cesfo.universite-paris-saclay.fr/ »}] Une quarantaine d’exposants, artistes, artisans et associations caritatives, vous attendent pour vous proposer leurs produits. Gâteaux, boissons chaudes et vin chaud seront offerts par le CESFO. Information et contact : secretariat-cls.cesfo@universite-paris-saclay.fr En savoir plus : https://www.cesfo.universite-paris-saclay.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-01T11:00:00+01:00

2022-12-02T15:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bures-sur-Yvette, Essonne Autres Lieu Bâtiment des Colloques (Bâtiment 338) Adresse rue du Doyen André Guinier - Orsay Ville Bures-sur-Yvette lieuville Bâtiment des Colloques (Bâtiment 338) Bures-sur-Yvette Departement Essonne

Bâtiment des Colloques (Bâtiment 338) Bures-sur-Yvette Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bures-sur-yvette/

Marché de Noël du CESFO 2022 Bâtiment des Colloques (Bâtiment 338) 2022-12-01 was last modified: by Marché de Noël du CESFO 2022 Bâtiment des Colloques (Bâtiment 338) Bâtiment des Colloques (Bâtiment 338) 1 décembre 2022 Bâtiment des Colloques (Bâtiment 338) Bures-sur-Yvette Bures-sur-Yvette

Bures-sur-Yvette Essonne