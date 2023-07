Exposition d’art et d’artisanat Bâtiment des aiguilles Lus-la-Croix-Haute, 1 juillet 2023, Lus-la-Croix-Haute.

Lus-la-Croix-Haute,Drôme

L’association Lus culture vous donne rendez vous au cœur du village au bâtiment des aiguilles pour une exposition d’art et d’artisanat. Patchwork, couture, osier….

2023-07-01 fin : 2023-08-15 . .

Bâtiment des aiguilles

Lus-la-Croix-Haute 26620 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Lus culture association invites you to the heart of the village, in the Needles building, for an arts and crafts exhibition. Patchwork, sewing, wicker…

La asociación cultural Lus organiza una exposición de artesanía en el centro del pueblo, en el edificio Needles. Patchwork, costura, mimbre…

Der Verein Lus culture lädt Sie im Herzen des Dorfes, im Gebäude der Nadeln, zu einer Kunst- und Handwerksausstellung ein. Patchwork, Nähen, Korbflechten…

