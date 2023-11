Marché Bio : Semaine de la Bio Bâtiment de St Jacques Agen, 25 novembre 2023, Agen.

Agen,Lot-et-Garonne

Un marché totalement dédié au bio à l’Hôtel du Département….

2023-11-25

Bâtiment de St Jacques Hôtel du Conseil départemental

Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



An all-organic market at the Hôtel du Département?

¿Un mercado dedicado íntegramente a los productos ecológicos en el Hôtel du Département?

Ein Markt im Rathaus, der ganz auf Bio-Produkte ausgerichtet ist?

