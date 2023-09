Cours sauveteur pour le permis de conduire Bâtiment de la Sécurité de Vernier Vernier, 10 novembre 2023, Vernier.

Description:

Dans ce cours vous apprendrez, entre autres à :

évaluer l’état de l’enfant (du nourrisson jusqu’à 8 ans);

reconnaître une perte de connaissance et savoir agir en conséquence;

pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire;

arrêter une hémorragie;

connaître les maladies courantes et les principaux dangers auxquels sont confrontés les enfants;

reconnaître les différentes maladie infantiles;

composer une pharmacie personnelle.

Informations et inscriptions: samaritains-vernier.ch

Contact: 079 838 48 13 – cours@samaritains-vernier.ch

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T18:00:00+01:00 – 2023-11-10T22:00:00+01:00

2023-11-12T09:00:00+01:00 – 2023-11-12T16:00:00+01:00

