2022-12-16 18:00:00 – 2022-12-18 22:00:00

Côtes-d’Armor Saint-Brieuc Projection en musique sur la façade, à la nuit tombée, de lumières, couleurs et effets spéciaux.

Animation imaginée par l’artiste Scouap. Des Briochins participeront à l’événement : les Beaux-Arts oeuvreront sur les dessins et éléments graphiques et le Conservatoire enregistrera une musique de Stravinsky. Le tout sera scénarisé et conté. https://www.saint-brieuc.fr/ Place de la Résistance La Poste Saint-Brieuc

