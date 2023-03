Week-end Festif des Métiers d’Art à Saint-Médard-en-Jalles Bâtiment Copernic Coworking Eclipse Saint-Médard-en-Jalles Catégories d’Évènement: Gironde

Week-end Festif des Métiers d’Art à Saint-Médard-en-Jalles Bâtiment Copernic Coworking Eclipse, 1 avril 2023, Saint-Médard-en-Jalles. Week-end Festif des Métiers d’Art à Saint-Médard-en-Jalles 1 et 2 avril Bâtiment Copernic Coworking Eclipse Programme : Présence de 8 professionnels, ateliers découverte et animations, vente de créations

Venez découvrir nos métiers d’art : céramiste, potière, photographe, tapissier-décorateur, couturière, modiste-feutrière, ébéniste…

Animations prévues, vente de créations, ateliers découverte.

Retrouvez également le savoir-faire de Couleur sirène autour de la perle de Tahiti

Ouvert à tous publics, y compris la jeunesse.

Bâtiment accessible aux personnes à mobilité réduite. Dates : Samedi 1er avril et Dimanche 2 avril

Lieu : Espace de Coworking Eclipse, 62 avenue de la République

Horaires : Ouverture au public de 10h à 18h

Les professionnels vont intervenir dans l’établissement scolaire (Collège François Mauriac à St-Médard-en-Jalles) pour un après-midi de découverte des Métiers d’Art le vendredi. Bâtiment Copernic Coworking Eclipse 62 place de la République, Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0662228792 »}, {« type »: « email », « value »: « artisansdesjalles@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 artisans art Eclipse et Au 33 de l’île d’Amour

