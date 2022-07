Découvrez la fresque dite « des trois morts et des trois vifs » Bâtiment conventuel du prieuré de Carennac, 18 septembre 2022, Carennac.

Le dit des trois morts et des trois vifs, un thème édifiant pour les moines tentés par les richesses et le luxe !

05 65 33 81 36 http://www.pays-vallee-dordogne.com Carennac apparaît pour la première fois dans la documentation avec une charte du cartulaire de Beaulieu, datée de 932, par laquelle Frotard, vicomte de Cahors, et sa femme donnent à l’abbaye l’église Saint-Saturnin, située dans le bourg. Un siècle plus tard cependant, l’église Saint-Saturnin de Carennac appartient à l’évêque de Cahors Bernard et à son frère, qui en font don, probablement en 1047 ou 1048, à l’abbaye de Cluny. L’existence du prieuré dédié à saint Pierre est attestée dès la seconde moitié du XIe siècle. Sa fondation s’accompagne de très nombreuses donations, qui se poursuivent au siècle suivant et le mettent en possession d’un vaste patrimoine. Lorsqu’en 1295 Cluny obtient du pape l’autorisation d’ériger en doyenné treize de ses plus importants prieurés, Carennac est de ceux-là. L’opulence qui avait permis la construction et l’embellissement du monastère prend fin, comme dans tout le Quercy, avec la guerre de Cent ans. Dès 1360, la paroisse est déclarée déserte et le prieuré n’a plus de revenus. La restauration de la vie monastique et des bâtiments est réalisée dès le milieu du XVe siècle, puis sous l’impulsion des doyens Jean Dubrueilh (1478-1507), qui fait reconstruire le cloître, Alain de Ferrières (1529-1554), à qui l’on doit le château et les chapelles ouvrant sur le collatéral nord de l’église, Aymar de Ferrières (1554-1571), qui fait fortifier le doyenné. Au XVIIe siècle, le doyenné devient un bénéfice presque héréditaire des Salignac de la Mothe Fénelon. Les difficultés financières s’accentuent à partir de la fin du siècle et l’introduction de la réforme de la stricte observance ne parvient pas à enrayer la décadence du monastère qui est supprimé par un arrêt de 1787. À la Révolution, les bâtiments sont vendus comme Biens nationaux en 1791. L’église est rendue au culte par le Concordat de 1801, mais le cloître et les bâtiments conventuels sont divisés et affectés à des usages privés.

L’historienne de l’art Anne-Marie Pêcheur vous accompagnera pour une heure de visite commentée d’un lieu habituellement fermé au public et vous fera découvrir une fresque médiévale exceptionnelle.

La peinture murale du « Dit des Trois morts et des trois vifs » est visible dans un bâtiment conventuel du prieuré de Carennac, qui appartient aujourd’hui à des propriétaires privés.

Cette peinture remarquable représente une vision macabre de trois cavaliers décharnés à la croisée des chemins. Elle reprend une thématique très répandue en Europe au Moyen Âge et en France à partir du XVe siècle.



