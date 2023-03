VOYAGE AU CŒUR DES COULEURS Bâtiment conservatoire de musique et Adagio Thionville PAYS THIONVILLOIS TOURISME Thionville Catégories d’Évènement: Moselle

Moselle Thionville . C’est dans un univers coloré et onirique que le visiteur est invité à prendre le large, à la découverte du travail de l’artiste Emilie Chêne.

Observatrice du quotidien, Emilie retranscrit ses photographies de voyages, à la recherche du sentiment de plénitude que les plus beaux panoramas peuvent susciter. En épurant les lignes tout en exaltant les couleurs grâce sa peinture acrylique extra-fine, Emilie Chêne cherche harmonie et poésie, pour un nouveau regard sur le monde. Ses supports de prédilection sont des toiles de grands formats, qui happent le visiteur comme l’immensité d’un paysage. Flottant dans le cadre de la galerie Suzanne Savary, ces œuvres feront vibrer la salle d’exposition, nous invitant à un voyage unique au cœur de Thionville. cyrielle.bethegnies@mairie-thionville.fr +33 3 82 82 25 05 https://www.thionville.fr/espace-darts-suzanne-savary EMILIE CHÊNE / Service communication – Ville de Thionville

