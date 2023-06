Visite guidée des collections biologiques et préhistoriques de l’université de Bordeaux Bâtiment B4 Talence, 16 septembre 2023, Talence.

Visite guidée des collections biologiques et préhistoriques de l’université de Bordeaux Samedi 16 septembre, 10h00, 14h00 Bâtiment B4 Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité à 30.

Collection de biologie (bâtiment B4, avenue des facultés) :

Intervenante : Andrée Azriel Boutin, gestionnaire des collections.

Au sein du musée, vous pourrez admirer des collections d’une grande diversité, notamment une impressionnante collection de lépidoptères. Les plus anciennes d’entre elles, récoltées entre 1886 et 1932, sont le fruit du travail des éminents collectionneurs Joseph Marie Manon, Paul-Édouard de Sandt et Émile Schirber. Les papillons, en tant que bio-indicateurs de la santé environnementale, jouent un rôle crucial. Leur disparition mettrait en danger une part essentielle de la biodiversité animale.

Collection préhistorique (laboratoire Pacea, bâtiment B2, allée Geoffroy Saint-Hilaire) :

Intervenante : Dominique Armand, gestionnaire des collections.

La deuxième collection est une ostéothèque. Elle regroupe principalement des dents, des os de mammifères, des ossements d’oiseaux, des squelettes de poissons et des coquillages. Les archéologues du laboratoire Pacea l’utilisent pour identifier les vestiges animaux découverts dans les gisements archéologiques.

L’accès à ces collections universitaires vous permettra de plonger dans des domaines de recherche passionnants et de bénéficier de leur valeur pédagogique. Elles témoignent de la diversité et de l’évolution du monde vivant de manière vivante et captivante.

Bâtiment B4 Avenue des facultés, 33405 Talence Talence 33400 Brivazac-Candau Gironde Nouvelle-Aquitaine Au sein de l'unité de formation des sciences biologiques, le bâtiment B4, réhabilité dans le cadre de la première tranche de l'opération campus Bordeaux, permet le regroupement des formations de biologie végétale et animalerie/biologie. Parking à proximité. Arrêt Tram B. François Bordes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

