Préfiguration du musée vivant du chemin de fer breton Bâtiment B14 – Gare de Carhaix Carhaix-Plouguer, 16 septembre 2023, Carhaix-Plouguer.

Préfiguration du musée vivant du chemin de fer breton 16 et 17 septembre Bâtiment B14 – Gare de Carhaix Entrée libre

Exposition d’ouvrages sur le chemin de fer, et plus spécifiquement sur l’ancien Réseau Breton ; témoignages d’anciens cheminots sur leur activité et les conditions de travail.

Conférence sur l’histoire du réseau breton, son patimoine architectural, son implication dans la vie économique, culturelle et sociale locale.

Présentation de l’aménagement des llieux pour en faire un véritable musée vivant du chemin de fer en centre Bretagne.

Bâtiment B14 – Gare de Carhaix Gare, 29270, Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne 06 35 81 69 35 https://lesamisdureseaubreton.fr Ancienne habitation du Chef de Dépôt lors de la création du réseau dans les années 1890, réaménagée ensuite en bureaux administratifs. Ce bâtiment du plus pur style ferroviaire breton va devenir le lieu de lancement et de présentation du futur musée vivant du chemin de fer et va accueillir une section modélisme ferroviaire et des expositions. TER Guingamp Carhaix, ligne routières (cars) de Morlaix, Châteaulin, Lorient ou en voiture via la RN 164

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

Ernest MANAC’H – collection personnelle