Finistère Ouverture du bâtiment aux Lions Bâtiment aux Lions Brest, 16 septembre 2023, Brest. Ouverture du bâtiment aux Lions Samedi 16 septembre, 11h00 Bâtiment aux Lions entrée libre et gratuite L’association « Rue de Penfeld » sera présente pour rappeler l’histoire du bâtiment aux Lions, apporter un éclairage sur sa rénovation et discuter sur sa place à venir dans l’évolution de la ville (articulation avec les Capucins, le projet de la prison de Pontaniou, le terrain de la Madeleine, la rue de Saint Malo, le jardin du 2ème Dépôt, l’ouverture et le partage de l’espace Penfeld) Bâtiment aux Lions rue Saint Malo, 29200, Brest Brest 29200 Recouvrance Finistère Bretagne http://www.penfeld.net https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA29000065 Le bâtiment aux Lions se situe sous la partie Nord de la rue de Pontaniou, l’ensemble constituant la Levée de Pontaniou, fermant l’anse de Pontaniou. Il est ouvert d’un côté sur les quais et les formes de radoub de l’arsenal et de l’autre sur le terrain de la Madeleine. Le bâtiment doit son nom aux dix têtes de lions dorées qui font office de gargouilles sur la façade côté arsenal. D’une longueur de 58 mètres et d’une profondeur de 10,50 mètres, il permet le passage des eaux du vallon de Pontaniou en sous-sol et soutient une chaussée routière en terrasse (rue de Pontaniou actuelle). La façade principale s’élève de 15 mètres depuis la terrasse, de 19 mètres depuis l’entrée des sous-sol et de 23 mètres depuis le niveau des quais des formes de radoub. Tram à proximité station Capucins Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

