Pôles d’informations sur le Parc des Chantiers Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes (Maison des hommes et des techniques) Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Pôles d’informations sur le Parc des Chantiers Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes (Maison des hommes et des techniques) Nantes, 16 septembre 2023, Nantes. Pôles d’informations sur le Parc des Chantiers 16 et 17 septembre Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes (Maison des hommes et des techniques) Nos bénévoles vous attendent autour de 3 pôles d’informations (grue jaune, cales de lancement, bâtiment « Ateliers et Chantiers de Nantes ») pour vous raconter l’histoire de ces lieux. Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes (Maison des hommes et des techniques) 2 bis boulevard Léon-Bureau 44000 NANTES Nantes 44276 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240082022 https://www.maison-hommes-techniques.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©MHT Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes (Maison des hommes et des techniques) Adresse 2 bis boulevard Léon-Bureau 44000 NANTES Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes (Maison des hommes et des techniques) Nantes

Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes (Maison des hommes et des techniques) Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/