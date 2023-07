Exposition « Nantes villes industrielle, hier, aujourd’hui, demain » Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes (Maison des hommes et des techniques) Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Exposition « Nantes villes industrielle, hier, aujourd’hui, demain » Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes (Maison des hommes et des techniques) Nantes, 16 septembre 2023, Nantes. Exposition « Nantes villes industrielle, hier, aujourd’hui, demain » 16 et 17 septembre Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes (Maison des hommes et des techniques) L’agglomération nantaise a un passé industriel riche et varié. Cette histoire a façonné la ville, ses habitant·e·s et son identité. Venez découvrir cette histoire à travers notre exposition temporaire. Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes (Maison des hommes et des techniques) 2 bis boulevard Léon-Bureau 44000 NANTES Nantes 44276 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240082022 https://www.maison-hommes-techniques.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©MHT Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes (Maison des hommes et des techniques) Adresse 2 bis boulevard Léon-Bureau 44000 NANTES Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes (Maison des hommes et des techniques) Nantes

Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes (Maison des hommes et des techniques) Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/