Le voyage immobile – Soirée de lancement

Vendredi 7 juillet, 21h00
Bâtiment à Modeler (BAM)
Rennes

Gratuit

« Le voyage dans la lune » est un film de 1902 réalisé par Georges Méliès, c'est le premier film de science fiction de l'histoire du cinéma que nous retrouverons ici dans une version colorisée. L'artiste musicien Tofee nous partagera sa réinterprétation de la bande musicale du film en live dans un ciné concert.

Bâtiment à Modeler (BAM)
2 Rue André Trasbot, Rennes, France
Rennes 35000 Bretagne

2023-07-07T21:00:00+02:00 – 2023-07-07T23:00:00+02:00

