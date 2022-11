30e Colloque Alain Bouyssy Bâtiment 625 Hbar Orsay Catégories d’évènement: Essonne

Orsay

30e Colloque Alain Bouyssy
Jeudi 15 décembre, 08h30
Bâtiment 625 Hbar

Exposé jeunes chercheuses et jeunes chercheurs en Physique et Ingénierie

Bâtiment 625 Hbar
Rue Joliot-Curie 91400 Orsay
Campus Urbain de Paris-Saclay

Programme
08h30 Accueil

08h45 Présentation des GS et d’Alain Bouyssy

09h15 Séminaire de Françoise Combes

10h00 Pause café

10h30 Exposés jeunes chercheurs

12h30 Pause déjeuner

14h30 Session des posters doctorants de 2nde année et présentations des parcours de masters

17h00 Jury délibérations : 2 prix du jury (Oral et Poster)

17h30 Conclusion de la journée autour d’un cocktail et distribution des prix

18h15 Soirée concert/opéra : Violetta la Dame aux Camélias

