Impossible d’être passé à côté de cette information : après un été 2022 difficile, la France fait face à une pénurie d’eau alarmante qui présage un été compliqué à gérer. En effet, après presque un mois sans pluie en pleine période de recharge, certains cours d’eau sont quasiment à sec, tout comme la majorité des sols de notre territoire, et ne parlons pas de l’état de nos nappes d’eau souterraines. Mais le sujet de l’or bleu n’est pas des plus faciles, suscitant beaucoup d’interrogations autour de ce que l’on peut entendre dans les médias : qu’est-ce qu’une période de recharge ? Quel est le lien entre les rivières et les nappes souterraines ? Quel est l’impact de l’homme sur ces phénomènes ? Pour répondre à toutes ces questions, les étudiants du master Sciences de l’Eau de l’Université de Rennes organisent, à l’occasion de la journée mondiale de l’eau 2023, plusieurs animations sur le campus de Beaulieu le jeudi 23 mars, de 10h à 16h sous forme d’ateliers et activités ludiques. Plus précisément, ils vous proposent :

– Venez participer à un escape game sur la gestion des eaux à travers 30 minutes d’énigmes. Inscription obligatoire.

– L’eau disponible depuis nos robinets provient en partie de l’eau des nappes souterraines. Afin de visualiser son fonctionnement et la circulation de pollutions, une maquette sera présentée par trois étudiants du master au niveau de la cafétéria Astrolabe de 11h à 15h.

– Dans le même principe que la fresque du climat, le jeu « Eau et territoires » réalisé par Elias Ganivet (Doctorant à l’OSUR) : réfléchissez en groupe et avec les animateurs sur le fonctionnement à l’état naturel de nos territoires à travers les stocks et flux d’eau, les processus biologiques et physiques les régissant et enfin les impacts anthropiques et leurs conséquences sur la ressource en eau. Deux possibilités d’y participer : un atelier approfondi (45 mn) par inscription, ou alors participer et échanger rapidement avec les animateurs sur un stand dédié devant la BU.

Les étudiants du master Sciences de l’Eau inscrit au label Ambassadeur des transitions du Programme en Intelligence Environnementale Commun à l’OSUR et à la MSHB

L’importance de l’eau

La Journée mondiale de l’eau, qui a lieu le 22 mars de chaque année depuis 1993, est une célébration des Nations Unies qui met l’accent sur l’importance de l’eau douce.

La Journée mondiale de l’eau célèbre l’eau et sensibilise à la situation des 2,2 milliards de personnes qui vivent sans accès à de l’eau salubre. Il s’agit de prendre des mesures pour lutter contre la crise mondiale de l’eau. L’un des principaux objectifs de la Journée mondiale de l’eau est de soutenir la réalisation de l’objectif de développement durable 6 : eau propre et assainissement, pour tous d’ici à 2030.

