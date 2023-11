MARCHÉ DE NOËL Batilly Catégories d’Évènement: Batilly

Meurthe-et-Moselle MARCHÉ DE NOËL Batilly, 2 décembre 2023, Batilly. Batilly,Meurthe-et-Moselle Marché de Noël gourmand

Chorale

Spectacles. Tout public

Samedi 2023-12-02 12:00:00 fin : 2023-12-02 . 0 EUR. Batilly 54980 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Gourmet Christmas Market

Choir

Shows Mercado gastronómico navideño

Coro

Espectáculos Gourmet-Weihnachtsmarkt

Chor

