Palais Ducal de Nevers, le mardi 26 octobre à 10:00

Te sens tu l’âme d’un marinier ? Préfères-tu jouer le voiturier par eau ou encore celui du baliseur pour guider les trains de bateau dans une Loire en constante évolution ? Viens découvrir l’histoire de la marine de Loire et faire une maquette de bateau.

3,5€ – sur inscription

Quand la Loire portait bateaux…. Palais Ducal de Nevers Place des reines de pologne Nevers Nièvre

2021-10-26T10:00:00 2021-10-26T12:00:00

