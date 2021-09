Saint-Nazaire Quai du commerce Loire-Atlantique, Saint-Nazaire Bateaux – plaisirs Quai du commerce Saint-Nazaire Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

le dimanche 19 septembre à 10:00

L’association « Les Vieux Gréements » sauve, restaure et refait naviguer des navires anciens. Elle vous invite à découvrir en direct le sauvetage d’un remarquable patrimoine, car Saint-Nazaire fut aussi une capitale européenne de la voile. Grâce au travail de cette association, peu à peu se met en place une formidable collection, « les bateaux de Saint-Nazaire », qui vont devenir un sujet majeur de Saint-Nazaire Ville d’Art et d’Histoire. Une occasion unique de découvrir un patrimoine d’exception. Rendez-vous dans le village de la Solitaire du Figaro afin de découvrir deux bateaux restaurés.

Gratuit. Parcours libre.

Cette année la Ville de Saint-Nazaire vous invite à naviguer dans l’histoire et les patrimoines liés aux navires. Quai du commerce Quai du Commerce Saint-Nazaire 44600 Saint-Nazaire Ville Port Loire-Atlantique

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

