La Partègue est une association arbanaise qui œuvre depuis 1993 pour le maintien et la mise en valeur du patrimoine maritime et portuaire de la presqu’île de Giens. Elle réunit une collection unique de six bateaux de travail, classés « Bateaux d’Intérêt Patrimonial » au niveau national. Elle s’est vu décerner le premier prix international toutes catégories des « Mémoires des ports d’Europe » en 2012. Permanence devant les bateaux : port Saint-Pierre, postes 2780, 2601 entre la panne 2700 et 2600 devant la capitainerie Permanence à l’atelier : chemin du Béton, Giens Découverte du patrimoine maritime Hyères,Port Saint-Pierre Port Saint-Pierre Hyères Hyères La Capte Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:00:00

