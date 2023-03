BATEAUX PARISIENS – SAISON 2022/2023 BATEAUX PARISIENS, 31 mars 2023, PARIS.

Fin de l’enregistrement : 20h15 Départ du bateau : 20h30 Retour à quai : 23h00 Enregistrement : ponton N°5 ou N°7 12 km de vue imprenable sur « l’essentiel » de Paris, ses plus beaux monuments, de la Tour Eiffel au Palais de Chaillot en passant par le Musée d’Orsay, le Louvre… Le chef prépare à bord une cuisine française traditionnelle et propose un large choix à la carte. Idéal pour un début de soirée inoubliable avec une vue imprenable sur les monuments parisiens au soleil couchant. A découvrir : la Tour Eiffel, les Invalides, l’Assemblée Nationale, le Musée d’Orsay, L’Institut de France, la Cathédrale Notre Dame, l’Hôtel de Ville, la Conciergerie, le Louvre, l’Obélisque, le Grand Palais.Les « plus » :• Menu à la carte (jusqu’à 15 personnes) tout compris : entrée, plat, dessert, vins, eaux minérales et café• Cuisine authentique préparée à bord par le ChefMENUENTRÉEFoie gras de canard du SudSud-Ouest, marmelade de poire à la badianeNoix de SaintSaint-Jacques, oignons au curcuma, radis blancs et carottes, point de réglisseEscargots à la bourguignonne, coulis de persilPressé de quinoa et tofu, velouté au cresson et pickles d’oignons rouges*PLATBar rôti, petit épeautre de HauteHaute-Provence et émulsion homardineQuasi de Veau sauce Périgueux, Mousseline de pommes de terre et coulis trufféFilet de canette bigarade à l’orange, polenta crémeuse et navets braisésSarrasin comme un risotto au tofu soyeux, légumes de saison confits au naturel, bouillon aux herbes*FROMAGEFromages affinés par notre Maître Fromager – Service Étoile et Découverte : en remplacement du dessert ou en supplément (5€)DESSERT – Les desserts sont une création de la maison Lenôtre, à choisir en début de repasVacherin exotique, mangue, coco, passion*Entremets chocolat croustillant et praliné noisette*Bostock, ananas rôtie et glace vanille*Opéra*Proposition végétarienneCatégorie 1 = Service Premier Emplacement exceptionnel à l’avant du bateauCatégorie 2 = Service PrivilègeEmplacement privilégié en bordure de fenêtreCatégorie 3 = Service DécouverteVue panoramiqueCatégorie 4 = Service EtoileINFORMATIONS PRATIQUESParking payant, sous réserve de disponibilités.Enregistrement : ponton N°5 ou N°7Fin de l’enregistrement : 20h15Départ du bateau : 20h30 au pied de la Tour Eiffel, ponton numéro 7Retour à quai : 23h00Accès pour handicapés : le bateau est accessible en fauteuil roulant, mais les toilettes ne sont pas accessiblesAnimaux non-admis à bord BATEAUX PARISIENS BATEAUX PARISIENS

