BATEAUX-MOUCHES – SAISON 2023/2024 COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES, 31 mars 2023, PARIS.

BATEAUX-MOUCHES – SAISON 2023/2024 COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES. Un spectacle à la date du 2023-03-31 à 20:30 (2023-03-04 au ). Tarif : 105.0 à 139.0 euros.

PONT DE L’ALMA – RIVE DROITE PARIS 8ÈME – MÉTRO ALMA MARCEAU TENUE CORRECTE EXIGÉE Gratuit pour les moins de 4 ans Tous les soirs, vivez un moment inoubliable grâce au spectacle de la capitale, ses monuments, ses lumières, et savourez en musique une carte élaborée et préparée à l’instant par nos Chefs avec des produits frais et de saison.L’emplacement à bord de nos bateaux permettront à chaque passager de profiter d’une vue panoramique de toutes les beautés de Paris dans un confort absolu.Croisière animée par un violoniste et un pianisteEmbarquement au plus tard à 19h45Départ en croisière à 20h30Retour à quai à 22h45Débarquement à 23h00Catégorie 1 – Menu ExcellenceAMUSE-BOUCHE ET APÉRITIF 1 Coupe de champagne Moët & Chandon (12,5 cl)ENTRÉES Foie gras de canard entier, gelée de framboise litchi parfumée à la rosePoulpe mariné au piment d’Espelette, houmous, vinaigrette citronnéeRaviole d’escargot persillé, espuma de betterave tièdeVelouté de carottes au cumin et oignons frits (végétarien)PLATS Bœuf cœur d’aloyau, gâteau de patate douce, champignons sautés, sauce au balsamiqueGambas, riz vénéré à l’huile d’olive, légumes sautés, crème de curcumaCarré d’agneau, pomme de terre darphin, sauce reglisseRiz vénéré au basilic, légumes sautés (végétarien)TRIO DE FROMAGES DE SAISON AOPDESSERTS Charlottine coco, compotée exotique Tarte chocolat caramel aux cacahuètes Omelette flocon à la fleur d’oranger Café ou thé BOISSONSChampagne (1 bouteille pour 2 personnes) ouMouton Cadet – Réserve Graves Mouton Cadet – Réserve GravesCrozes Hermitages – La Rollande Crozes Hermitages – La Rollande(Toute autre demande sera en supplément)Quantité des mets limitée chaque jour pour assurer la fraîcheur, sauf commande spéciale sous 72 heures.Catégorie 2 – Menu PrestigeAMUSE-BOUCHE ET APÉRITIF 1 Coupe de Castel Mouche (12,5 cl)ENTRÉES Bloc de foie gras de canard, gelée de raisinParmentier de patate douce, volaille confite effilochéeFilet de colin fumé, rémoulade carotte sésameVelouté de carottes au cumin et oignons frits (végétarien)PLATS Quasi de veau, mousseline de pomme terre persillée, sauce à l’échaloteDos de lieu noir, carottes et fenouil sautés, crème de curcumaTournedos de pintade farcie façon forestière, dariole de potimarronRiz vénéré au basilic et légumes sautés (végétarien)FROMAGES OU DESSERTSDuo de fromages de saison AOP Mi-cuit au chocolat crème anglaise pralinéeSoufflé glacé fleur de lait guimauveDôme chocolat, amande, coeur de poire Café ou théVINS AU CHOIXMouton CadetBordeaux Agneau(1 bouteille pour 2 personnes)1 bouteille d’Evian ou Badoit (1l) pour 2 personnesOu 1 soft (25/33 cl) pour 1 personne(Toute autre demande sera en supplément)Quantité des mets limitée chaque jour pour assurer la fraîcheur, sauf commande spéciale sous 72 heuresACCÈS• Parking gratuit• Métro : Lignes 1, 6 et 9• RER : Ligne C• Arrivée conseillée 15 minutes à l’avance.INFORMATIONS PRATIQUES• Pont supérieur ouvert – Espace fumeur• Nos menus sont édités en 10 langues• Handicap moteur : embarcadère avec sanitaires adaptés, installation d’une rampe amovible pour l’accès depuis l’embarcadère aux bateaux, absence de marches dans les bateauxAccès P.M.R : 01.42.25.96.10 1 bouteille d’Evian ou Badoit (1l) pour 2 personnesOu 1 soft (25/33 cl) pour 1 personne

