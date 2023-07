Bateaux le lechalas et le chantenay Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Bateaux le lechalas et le chantenay Nantes, 16 septembre 2023, Nantes. 16 et 17 septembre Bateaux le lechalas et le chantenay Bateaux le lechalas et le chantenay Départ bassin Ceineray ponton du LECHALAS face au n°12 quai de Versailles, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 08 20 22 http://www.apbn-nantes.com [{« type »: « email », « value »: « cg.maray@orange.fr »}] Vedette à vapeur des Ponts et chaussées utilisée par ses ingénieurs pour la surveillance des travaux en Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 ABPN – JC Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Bateaux le lechalas et le chantenay Adresse Départ bassin Ceineray ponton du LECHALAS face au n°12 quai de Versailles, 44000 Nantes Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Bateaux le lechalas et le chantenay Nantes

Bateaux le lechalas et le chantenay Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/