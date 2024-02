BATEAUX DE NORMANDIE le nouveau bassin près de l’Ecole de voile de Caen- Mondeville Mondeville, dimanche 2 juin 2024.

BATEAUX DE NORMANDIE le nouveau bassin près de l’Ecole de voile de Caen- Mondeville Mondeville Calvados

Lundi

Les bateaux seront exposés au quai Lamy dans le nouveau bassin près de l’Ecole de voile de Caen- Mondeville.

Du 2 au 5 juin de 10h à 19h

– Visite des bateaux historiques à quai/ Historical Ships visit at quay

– Équipages marins alliés en uniformes d’époques en situation sur les ponts/ Displays of allied air and navy crews on decks

– Dimanche 2 juin à 17H/5 pm Concert swing » Swing » avec standards de l’époque/ Swing band concert singing period standards

– Exposition permanente des navires civils et maquettes de l’association Bateaux de Normandie/ Exhibition of restored civilian ships of Bateaux de Normandie

– Exposition de la Fondation de la France Libre sur l’histoire des marins FNFL /Exhibition of Free French seamen history by the Fondation de la France libre

Bateaux de Normandie, association loi 1901, a été fondée en 2018, afin d’œuvrer à la sauvegarde du patrimoine maritime normand, dont une partie allait disparaître.

A la croisée de la restauration du patrimoine, de l’activité touristique de la presqu’île, de l’insertion professionnelle et sociale, de la transmission des savoir-faire hérités du passé, impliqué dans le domaine scolaire, artistique, B de N, travaille pour une économie solidaire et sociale.

Le patrimoine nous relie au temps long de l’histoire, celui que nous finissons par oublier à l’heure ou les réseaux mobiles règlent nos vies en transmettant les données numériques à la vitesse de la lumière. Nous n’aurions plus le temps d’attendre quoi que ce soit. Quelle blague !!!!

La sauvegarde du patrimoine nous invite à poser des idées comme les charpentiers ajustaient les membrures, les varangues ou les bordés, afin que leur bateau puisse défier les éléments et le temps. Il nous relie à ces marins, ces matelots, ces hommes qui ont eu la vie dure et à qui ces belles constructions ont justement permis d’avoir une vie moins pénible.

La sauvegarde du patrimoine est un devoir, pas pour notre satisfaction personnelle immédiate, mais pour transmettre aux générations futures cet héritage commun. A la croisée de plusieurs axes fédérateurs, tourisme, patrimoine, culture, jeunesse, insertion professionnelle, découvertes de nouveaux métiers, événementiel, notre association ‘’ Bateaux de Normandie”, met en valeur les gens de mer, ce patrimoine vivant, cet héritage du passé qui est une chance pour l’avenir.

Le magnifique plan d’eau où divers projets autour de la Mer peuvent avoir lieu, l’histoire du Port de Caen ainsi que le canal sont des atouts formidables pour les habitants de Caen la Mer.

Les bateaux seront exposés au quai Lamy dans le nouveau bassin près de l’Ecole de voile de Caen- Mondeville.

Du 2 au 5 juin de 10h à 19h

– Visite des bateaux historiques à quai/ Historical Ships visit at quay

– Équipages marins alliés en uniformes d’époques en situation sur les ponts/ Displays of allied air and navy crews on decks

– Dimanche 2 juin à 17H/5 pm Concert swing » Swing » avec standards de l’époque/ Swing band concert singing period standards

– Exposition permanente des navires civils et maquettes de l’association Bateaux de Normandie/ Exhibition of restored civilian ships of Bateaux de Normandie

– Exposition de la Fondation de la France Libre sur l’histoire des marins FNFL /Exhibition of Free French seamen history by the Fondation de la France libre

Bateaux de Normandie, association loi 1901, a été fondée en 2018, afin d’œuvrer à la sauvegarde du patrimoine maritime normand, dont une partie allait disparaître.

A la croisée de la restauration du patrimoine, de l’activité touristique de la presqu’île, de l’insertion professionnelle et sociale, de la transmission des savoir-faire hérités du passé, impliqué dans le domaine scolaire, artistique, B de N, travaille pour une économie solidaire et sociale.

Le patrimoine nous relie au temps long de l’histoire, celui que nous finissons par oublier à l’heure ou les réseaux mobiles règlent nos vies en transmettant les données numériques à la vitesse de la lumière. Nous n’aurions plus le temps d’attendre quoi que ce soit. Quelle blague !!!!

La sauvegarde du patrimoine nous invite à poser des idées comme les charpentiers ajustaient les membrures, les varangues ou les bordés, afin que leur bateau puisse défier les éléments et le temps. Il nous relie à ces marins, ces matelots, ces hommes qui ont eu la vie dure et à qui ces belles constructions ont justement permis d’avoir une vie moins pénible.

La sauvegarde du patrimoine est un devoir, pas pour notre satisfaction personnelle immédiate, mais pour transmettre aux générations futures cet héritage commun. A la croisée de plusieurs axes fédérateurs, tourisme, patrimoine, culture, jeunesse, insertion professionnelle, découvertes de nouveaux métiers, événementiel, notre association ‘’ Bateaux de Normandie”, met en valeur les gens de mer, ce patrimoine vivant, cet héritage du passé qui est une chance pour l’avenir.

Le magnifique plan d’eau où divers projets autour de la Mer peuvent avoir lieu, l’histoire du Port de Caen ainsi que le canal sont des atouts formidables pour les habitants de Caen la Mer. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02

fin : 2024-06-05

le nouveau bassin près de l’Ecole de voile de Caen- Mondeville Rue de la Chaussée d’Alger

Mondeville 14120 Calvados Normandie

L’événement BATEAUX DE NORMANDIE Mondeville a été mis à jour le 2024-02-14 par OT Caen la Mer