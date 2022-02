BATEAU Toulouse, 22 février 2022, Toulouse.

BATEAU THEATRE DU GRAND ROND 23 Rue des Potiers Toulouse

2022-02-22 – 2022-02-26 THEATRE DU GRAND ROND 23 Rue des Potiers

Toulouse Haute-Garonne

13 EUR C’est ce qu’on peut appeler un spectacle jeune public… pour adultes.

On oublie souvent l’enfant qui est en nous. Que reste-t-il de cet enfant ? Du jeu, de la simplicité, de la nostalgie, des rêves, de l’émerveillement ? Tout cela est enfoui dans un coffre en bois, sous le sable d’une plage abandonnée ou au fin fond d’une mer polluée. Ce spectacle est la pelle pour déterrer ces souvenirs et se prendre à rêver avec l’être sensible que nous sommes forcément restés.

À partir de matériaux quotidiens, l’artiste manipule ces bibelots pour créer le décor de cette chambre d’enfant qui se construit et évolue en même temps que le personnage. L’enfant qui refait surface provoque des situations aussi comiques que touchantes. Un spectacle de poésie gestuelle et musicale à travers un univers poético-punk-clownesque qui fait du bien ! De quoi ramener à la surface notre enfant intérieur !

Par Les Hommes Sensibles

Spectacle jeune public…pour adultes !

Dans le cadre de la Saison de Marionnettissimo.

