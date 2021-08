BATEAU SUR L’EAU, LA RIVIÈRE, LA RIVIÈRE … Le Mans, 1 septembre 2021, Le Mans.

BATEAU SUR L’EAU, LA RIVIÈRE, LA RIVIÈRE … 2021-09-01 – 2021-09-01 Quai Amiral Lalande Port du Mans

Le Mans Sarthe

EUR 8 10 Découvrez au ras de l’eau, ambiance rafraîchissante assurée, le patrimoine naturel et historique des bords de Sarthe, du port du Mans à la confluence Sarthe-Huisne. Portez un regard nouveau sur l’histoire de la ville.

En partenariat avec Cénovia et le Pays du Mans. Votre guide sera Sabine Delaunay du service tourisme et patrimoine.

Rdv au Port du Mans – 101, quai Amiral-Lalande.

Billetterie uniquement à la maison du Pilier-Rouge.

dernière mise à jour : 2021-07-30 par