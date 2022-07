BATEAU SUR L’EAU, LA RIVIÈRE, LA RIVIÈRE…, 4 août 2022, .

BATEAU SUR L’EAU, LA RIVIÈRE, LA RIVIÈRE…



2022-08-04 – 2022-08-04

Découvrez au ras de l’eau, ambiance rafraîchissante assurée, le patrimoine naturel et historique des bords de Sarthe, du port du Mans à la confluence Sarthe-Huisne. Portez un regard nouveau sur l’histoire de la ville. En partenariat avec Cénovia et le Pays du Mans. Votre guide sera Sibyl DAVY du service tourisme et patrimoine. Départ : Port du Mans – 101, quai Amiral-Lalande.

Découvrez au ras de l’eau, ambiance rafraîchissante assurée, le patrimoine naturel et historique des bords de Sarthe, du port du Mans à la confluence Sarthe-Huisne. Portez un regard nouveau sur l’histoire de la ville. En partenariat avec Cénovia et le Pays du Mans. Votre guide sera Sibyl DAVY du service tourisme et patrimoine. Départ : Port du Mans – 101, quai Amiral-Lalande.

dernière mise à jour : 2022-06-30 par