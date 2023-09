C’nabum Bateau-scène Étienne Bury Orléans, 20 septembre 2023, Orléans.

C’nabum 20 – 24 septembre Bateau-scène Étienne Bury

« Je suis bonimenteur de Loire, un mot curieux, issu du passé, des foires et des marchés. C’est à dessein que je l’ai choisi car j’aime la langue et les histoires. J’aime surtout la Loire, ses légendes, ses récits, ses personnages. Non, pas les rois et les princesses mais les gueux, les besogneux, les simples gens. J’écris leurs aventures extraordinaires issues d’un passé lointain pour éclairer le présent ».

Tantôt touchant, tantôt drôle, C’nabum est un digne descendant des trouvères qui colportaient de villages en châteaux, des histoires inspirées de faits réels ou imaginaires.

2023-09-20T13:00:00+02:00 – 2023-09-20T14:00:00+02:00

2023-09-24T17:45:00+02:00 – 2023-09-24T18:45:00+02:00

