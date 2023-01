Bateau promenade sur le Lot Fumel Fumel Catégories d’Évènement: Fumel

Lot-et-Garonne

Bateau promenade sur le Lot Fumel, 5 janvier 2023, Fumel . Bateau promenade sur le Lot Embarcadère du pont de l’usine Fumel Lot-et-Garonne

2023-01-05 – 2023-07-11 Fumel

Lot-et-Garonne 6 6 EUR La Gabarre Fuméloise est au port de Fumel et vous invite à embarquer pour profiter de la fraîcheur de la rivière Lot. Vous naviguerez sur 15 km de rivière aller-retour jusqu’à la chaussée d’Orgueil.

Votre guide-matelot vous fera revivre l’environnement bâti et naturel du cours d’eau : moulin fortifié, chaussées englouties, maisons éclusières, écluses, cygnes, martin-pêcheur…

Attention ! En cas de canicule, l’office de tourisme Fumel-Vallée du Lot se réserve le droit de déplacer l’heure de départ.

A bientôt à bord de la Gabarre Fuméloise ! La Gabarre Fuméloise est au port de Fumel et vous invite à embarquer pour profiter de la fraîcheur de la rivière Lot . Vous naviguerez sur 15 km de rivière aller-retour jusqu’à la chaussée d’Orgueil. Promenade commentée avec guide-matelot. Si canicule, l’OT peut déplacer l’horaire. +33 5 53 71 13 70 Office de Tourisme Fumel-Vallée du Lot © OTFVL

Fumel

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Fumel, Lot-et-Garonne Autres Lieu Fumel Adresse Embarcadère du pont de l'usine Fumel Lot-et-Garonne Ville Fumel lieuville Fumel Departement Lot-et-Garonne

Fumel Fumel Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fumel/

Bateau promenade sur le Lot Fumel 2023-01-05 was last modified: by Bateau promenade sur le Lot Fumel Fumel 5 janvier 2023 Embarcadère du pont de l'usine Fumel Lot-et-Garonne Fumel Lot-et-Garonne

Fumel Lot-et-Garonne