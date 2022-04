Bateau promenade sur le Lot avec passage d’écluse Fumel Fumel Catégories d’évènement: Fumel

Lot-et-Garonne

Bateau promenade sur le Lot avec passage d’écluse Fumel, 4 juillet 2022, Fumel. Bateau promenade sur le Lot avec passage d’écluse Fumel

2022-07-04 – 2022-07-04

Fumel Lot-et-Garonne 11 11 EUR C’est l’été !

La Gabarre Fuméloise est au port de Fumel et vous invite à embarquer pour profiter de la fraîcheur de la rivière Lot. Vous naviguerez jusqu’à Orgueil pour franchir son écluse manuelle.

Votre guide-matelot vous fera revivre l’environnement bâti et naturel du cours d’eau : moulin fortifié, chaussées englouties, maisons éclusières, écluses, cygnes, martin-pêcheur…

A bientôt à bord de la Gabarre Fuméloise ! © OTFVL

Fumel

