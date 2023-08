Croisières-promenades commentées à bord de La Meduana Bateau-Promenade La Meduana Mayenne, 16 septembre 2023, Mayenne.

Croisières-promenades commentées à bord de La Meduana 16 et 17 septembre Bateau-Promenade La Meduana Tarif unique : 6,50 € – Réservation conseillée

A bord de la Meduana, au départ de Mayenne, (re)découvrez le riche patrimoine de la rivière La Mayenne.

Bateau-Promenade La Meduana Quai Waiblingen 53100 Mayenne Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire 02 43 04 19 37 https://www.mayenne-tourisme.com/offres/journees-du-patrimoine-croisiere-promenade-commentee-mayenne-fr-3316348/ https://www.facebook.com/officedetourismevalleedehautemayenne [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 04 19 37 »}, {« type »: « email », « value »: « info@valleedehautemayenne.fr »}] L’office de tourisme Vallée de Haute-Mayenne vous invite à une découverte du patrimoine vivant de la rivière La Mayenne. L’équipage de la Meduana vous relatera l’histoire des maisons éclusières construites lors de la canalisation de la Mayenne, le travail d’éclusier et vous partagera ses connaissances autour de la faune et la flore. Parking du Château – Gratuit – 2 min à pied.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©Office de Tourisme Vallée de Haute-Mayenne