Bateau promenade et déjeuner sur l’herbe

Bateau promenade et déjeuner sur l’herbe, 3 août 2022, . Bateau promenade et déjeuner sur l’herbe

2022-08-03 – 2022-08-03 0 0 EUR Cette année notre bateau-promenade vous propose, au départ de Fumel, une nouvelle sortie rivière agrémentée d’un pique-nique ou d’un déjeuner snack sur les berges du Lot au Domaine de Guillalmes.

Après une promenade fluviale commentée suivie d’un passage d’écluse, vous débarquerez en cours de voyage pour un déjeuner champêtre.

Que votre pique-nique soit tiré du sac ou que vous préfériez vous attabler entre amis ou en amoureux pour un déjeuner local au snack du Domaine, une boisson sans alcool vous sera proposée à tarif préférentiel sur présentation de votre ticket Gabarre.

A bientôt à bord de la Gabarre Fuméloise pour une nouvelle aventure !

