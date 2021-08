Bateau promenade : Au fil de l’eau Penne-d’Agenais, 5 septembre 2021, Penne-d'Agenais.

Bateau promenade : Au fil de l’eau 2021-09-05 – 2021-09-05 Port de Penne Halte nautique de Penne d’Agenais

Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne Penne-d’Agenais

6 6 EUR Changez de rythme et embarquez à bord de notre bateau promenade !

Il est à quai à la halte nautique de Penne d’Agenais, au pied de la colline qui porte fièrement Notre-Dame de Peyragude et dont les coupoles d’architecture romano-byzantine s’illuminent au soleil.

De la rivière le point de vue sur ce site est remarquable.

Vous embarquerez et remonterez le Lot pour des promenades commentées tout en profitant de l’ambiance reposante de la rivière Lot.

Réservation obligatoire.

+33 5 53 71 13 70

© OTFVL

