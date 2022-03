BATEAU : POÉSIE GESTUELLE, THÊATRE D’OBJETS Buzignargues, 29 avril 2022, Buzignargues.

BATEAU : POÉSIE GESTUELLE, THÊATRE D’OBJETS Buzignargues

2022-04-29 – 2022-03-25

Buzignargues Hérault Buzignargues

Les 29 et 30 avril 2022, dans le cadre de la Saison artistique de Melando, la compagnie Les hommes sensibles présente “Bateau”, un voyage poétique pour l’enfant qui vit en chacun de nous.

“Bateau”, c’est un bout de lui qui est resté coincé dans un adulte et qui s’est accroché à une douce rage de vivre. L’adulte oublie souvent l’enfant qu’il était, l’enfant qui est en lui. Que reste-t-il de lui ? Du jeu ? Du simple ? Des monstres sous le lit ? De la nostalgie et des rêves ? L’émerveillement.

Tout cela est enfoui dans une malle en bois, sous le sable d’une plage abandonnée, d’une mer polluée. Cette mer accueille notre voyage simple et direct dans notre imaginaire, dans nos émotions et nos sens, nos corps sont l’eau qui la compose.

Théâtre d’objet poético-punk, ce spectacle a été écrit pour toute la famille, destiné à l’enfant intérieur qui vit en chacun..

Vendredi 29 avril 2022 à 19 h 30

samedi 30 avril 2022 à 16 h

Buzignargues, rendez-vous place du Plan

Tout public

Durée : 50 min

Sans réservation

Prix libre

Buvette ouverte 2 h avant le spectacle

Distribution

Interprétation : Jean Couhet-Guichot / Technique : Pablo Manuel / Regard extérieur : Étienne Manceau / Décors et chorégraphie gestuelle : Geoffrey Badel / Chargée d’administration : Élise Girard / Chargée de production et diffusion : Justine Swygedauw Martinez

Production : Compagnie Les hommes sensibles

Buzignargues

