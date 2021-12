Bateau Mondonville, 26 mars 2022, Mondonville.

Mondonville, le samedi 26 mars 2022 à 11:00

**« Bateau » **_Cie les hommes sensibles_ Bateau c’est un bout d’enfant qui est resté coincé dans un adulte et qui s’est accroché à une douce rage de vivre. Que reste-t-il de cet enfant ? Du jeu ? Du simple ? Des monstres sous le lit ? De la nostalgie, des rêves, de l’émerveillement, tout cela est enfouit dans une malle en bois, sous le sable d’une plage abandonnée, d’une mer polluée. Cette pièce est la pelle pour déterrer nos souvenirs et se prendre à rêver avec la femme sensible ou l’homme sensible que nous sommes. Le thème de la mer est dépassé pour parler de l’enfance, de l’isolement, de la mort, de la joie et de l’imaginaire que l’on se créé quand il y a un manque, une nécessité. Tout cela sous une forme poético-punk et comique à travers un acte d’amour.

