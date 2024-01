TRATTORIA EN SEINE A BORD DU THEO – 21H BATEAU LE THEO Paris, 7 mars 2024, Paris.

LE DIAMANT BLEU – TRATTORIA EN SEINE A BORD DU THEO 2ème Service, 21h30.Embarquement : 21h00.Service : 21h30.Retour à quai : 23h30.L’EXPERIENCE- Un bateau intimiste de 90 places- Une très belle terrasse aménagée de confortables fauteuils (pour être au plus proche de l’émotion des monuments parisiens)- Une croisière de 2h00 dans Paris ( un tour complet)- Un arrêt devant la Tour Eiffel pour le scintillement- Un dîner italien d’exception- Un service de qualitéNOTRE CONCEPT :- Des pâtes fraîches fabriquées à partir d’un blé sicilien issu d‘une agriculture raisonnée- Des pâtes cuites sur place et al dente bien sûr; pour que la pâte s’imprègne des saveurs de la sauce à chaque bouchée- Des recettes colorées, savoureuses et originales au goût Made in Italy

Tarif : 59.00 – 72.00 euros.

Début : 2024-03-07 à 21:30

Réservez votre billet ici

BATEAU LE THEO ACCÈS PAR LE TUNNEL AU NIVEAU DU 75016 Paris 75