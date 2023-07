Le bateau-lavoir Saint-Julien Bateau-lavoir saint-julien Laval Catégories d’Évènement: Laval

Mayenne Le bateau-lavoir Saint-Julien Bateau-lavoir saint-julien Laval, 16 septembre 2023, Laval. Le bateau-lavoir Saint-Julien 16 et 17 septembre Bateau-lavoir saint-julien Entrée libre Sauvé des eaux après avoir fait naufrage, le bateau-lavoir Saint-Julien a fait l’objet d’une importante restauration avant d’être réinstallé en bord de rivière en octobre 2013. Redécouvrez ce patrimoine original, témoin unique des activités de buanderie d’autrefois. Bateau-lavoir saint-julien quai Paul Boudet, 53000 Laval Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire 02 43 59 04 48 http://www.bateauxdupatrimoine.culture.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 53 74 12 50 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

