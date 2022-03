Bateau Espace Bonnefoy Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Bateau

Espace Bonnefoy, le mercredi 25 mai

Espace Bonnefoy, le mercredi 25 mai à 15:30

Spectacle ———— **Dès 5 ans** **Cie Les hommes sensibles** Spectacle pour toute la famille, destiné à l’enfant intérieur vivant en chacun de nous… Bateau c’est un bout d’enfant qui est resté coincé dans un adulte. Que reste-t-il de cet enfant ? Du jeu ? Du simple ? Des monstres sous le lit ? Tout cela est enfouit dans une malle en bois, sous le sable d’une plage abandonnée. Cette pièce est la pelle pour la déterrer et se prendre à rêver avec la femme sensible ou l’homme sensible que nous sommes. **Durée** 50 min. **Interprète** Jean Couhet-Guichot / **Technicien** Pablo Manuel / **Regard Extérieur** Etienne Manceau / **Décors, chorégraphie gestuelle** Geoffrey Badel / **Production et diffusion** Justine Swygedauw Martinez / **Soutiens** Eté à Vaour, Mix’art Myrys, Centre culturel Bonnefoy, Village de Nissan-lez-Ensérune, Mycéllium-Ecole de cirque de Narbonne, Velpo, Le Lido Toulouse, Le Salle Bête, La Cave Poésie Toulouse, Le Kiwi Ramonville.

Espace Bonnefoy 4 Rue du Faubourg Bonnefoy, 31500 Toulouse, France

2022-05-25T15:30:00

