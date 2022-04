Bateau électrique sans permis : Sortie crépusculaire

Bateau électrique sans permis : Sortie crépusculaire, 4 avril 2022

2022-04-04 – 2022-04-04 EUR 15 15 Balade en bateau électrique sans permis au départ du port du Teich en fonction des marées.

Sans guide, en autonomie, partez en fin de journée, selon la marée à des dates prédéfinies, pour un retour au crépuscule lorsque les oiseaux rejoignent la Réserve Ornithologique du Teich pour passer la nuit… Magique!

Vous pouvez agrémenter votre sortie d’un panier ApEyr’Ô (dégustation de vin et produits locaux ). Pour plus de renseignements, demandez aux conseiller(es) en séjour de l’Office de Tourisme du Teich. Balade en bateau électrique sans permis au départ du port du Teich en fonction des marées.

