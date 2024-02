Bateau -Cie les hommes sensibles Fougères, mercredi 14 février 2024.

Bateau -Cie les hommes sensibles Fougères Ille-et-Vilaine

Un spectacle pour toute la famille, destiné à l’enfant intérieur vivant en chacun·e de nous.

C’est un bout d’enfant qui est resté coincé dans un adulte et qui s’est accroché à une douce rage de vivre. L’adulte oublie souvent l’enfant qui est en lui. Que reste-t-il de cet enfant ? Du jeu ? Du simple ? Des monstres sous le lit ? De la nostalgie et des rêves ? L’émerveillement. Sous une forme poético-punk, il met en scène un adulte dans une chambre d’enfant avec ses objets, sa psychologie d’adulte et ses logiques d’enfant. Dans cette chambre, sa condition le rattrape, nous offrant des situations aussi drôles que touchantes. Grâce à ses objets, ce barbot sensible bricole, vit, recrée son monde à travers sa poésie et se métamorphose pour retrouver cet enfant perdu au fond de lui. Le personnage est impassible, nostalgique et obsessionnel, surtout joyeux, a le geste précis et l’esprit distrait. La scène est sa chambre, elle est son monde intime dont les parois sont fendues, ouvertes au public prêt à embarquer. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 15:00:00

fin : 2024-02-14

1 Rue du Gué Maheu

Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne

L’événement Bateau -Cie les hommes sensibles Fougères a été mis à jour le 2024-02-02 par OT FOUGERES