Croisière « Au fil de l’histoire » Samedi 16 septembre, 15h00 Bateau Canal 20€ / adulte – 14€ / enfant

Les plus anciennes preuves de vie humaine à Chanaz ont été découvertes grâce aux fouilles archéologiques effectuées dans le canal de Savière et sur ses rives, entre 1976 et 1987, par Jacques Pernon et son équipe sous la direction scientifique du service archéologique la Direction Régionale des Affaires Culturelles.(DRAC)

Il s’avère que le hameau de Portout abritait un regroupement de Gallo-Romains, spécialisés dans la poterie et la céramique dite luisante, révélatrice de ce qu’était la vie quotidienne du début du Ve siècle après Jésus-Christ mais aussi des échanges qui auraient pu être effectués grâce à la situation géographique bien particulière du canal de Savière.

Ce récit sera le point de départ d’une croisière ludique et interactive qui vous présentera les grands personnages et les grandes époques du village en gardant pour fil rouge l’histoire à travers les cours d’eau de Chanaz, et tout particulièrement son canal. Un livret-jeu sera fourni pour permettre l’échange avec la chargée du musée gallo-romain et le capitaine du bateau qui se feront un plaisir de répondre aux questions des participants.

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

