2022-11-09 – 2022-11-12 Mêlant théâtre d’objets et performance circassienne, Bateau invente des situations aussi drôles que touchantes. C’est un spectacle jeune public pour adultes. Un spectacle pour l’adulte qui a oublié l’enfant qu’il était mais qui est encore en lui. Cie Les Hommes sensibles. Genre : Théâtre d’objets & cirque

Nous vous proposons cette fois d’assister à la recréation du spectacle, d’accompagner une compagnie dans son développement.

