Batbox, fréquences et chauves-souris Domaine de la Burthe Floirac, vendredi 6 septembre 2024.

Batbox, fréquences et chauves-souris Cet été, venez observer les Chauves-souris, elles seront peut-être de sortie ! Découvrez la vie passionnante du seul mammifère capable de vol actif ! Vendredi 6 septembre, 20h00 Domaine de la Burthe Gratuit, limité à 20 participants. Détails de rendez-vous réservé aux inscrits. inscription obligatoire (lien HelloAsso ci-dessous)

Au printemps jusqu’à l’hiver, les chauve-souris sortent et chassent toutes les nuits. Le long d’un parcours au Domaine de la Burthe, vous pourrez écouter leurs cris et apprendre à les reconnaitre. Au programme : révélations sur cet animal hors du commun et balade nocturne avec l’indispensable Batbox (détecteur d’ultrasons). Sortie financée par la Ville de Floirac et le Conseil Départemental de la Gironde.

Domaine de la Burthe Domaine de la Burthe 33270 Floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Ville de Floirac