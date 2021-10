BATAILLE Médiathèque José Cabanis, 3 octobre 2020, Toulouse.

BATAILLE

Médiathèque José Cabanis, le samedi 3 octobre 2020 à 15:00

En raison des conditions météorologiques, le spectacle Bataille est déplacé à St Pierre des Cuisines, lieu de repli, aux mêmes horaires 15h et 18h https://goo.gl/maps/Nvx3XUCAMQtvtHrB6 Bataille est une confrontation entre deux acteurs physiques : d’une part Hassan Razak, spécialiste de percussion corporelle et d’autre part Pierre Cartonnet, spécialiste d’acrobatie. Cette confrontation est une bataille complexe, paradoxale et ambiguë. Est-ce une danse réaliste ou une bagarre chorégraphique ? Est-ce un contrat accepté par les deux parties ou une violence unilatérale ? Est-ce un jeu de dupe ? Cette bataille joue avec les oppositions : le dedans et le dehors de la narration, l’alternance de l’humour et de l’angoisse, l’aller-retour entre le réalisme et l’abstraction. Conception : Pierre Rigal – Écriture de plateau : Pierre Cartonnet, Hassan Razak et Pierre Rigal – Interprétation : Pierre Cartonnet et Hassan Razak Spectacle proposé dans le cadre du Jour de la Danse, par ARTO – saison itinérante et festival de rue de Ramonville et la Place de la Danse – CDCN Toulouse/Occitanie. Plus d’infos sur www.festivalramonville-arto.fr ou laplacedeladanse.com À partir de 7 ans – Durée : 50 min Deux représentations : à 15h ET à 18h sur inscription en ligne : https://laplacedeladanse.mapado.com/event/30908-le-jour-de-la-danse-bataille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-10-03T15:00:00 2020-10-03T19:00:00