Bataille de fouets pour enfants à l'Atelier de la Crème Chantilly
Chantilly
2022-02-09

Fous rires garantis ! A partir de 7 ans, 15€ par enfant. +33 3 44 54 65 24 https://boutique.delachantilly.fr/collections/batailles-de-fouets-animation Le mois de Février est le mois des enfants à l’Atelier de la Chantilly ! Les mercredi 9, 16, 23 février et 2 mars, venez vous amuser à monter la crème Chantilly en musique et avec des gages ! Vous dévorerez à la fin votre Crème Chantilly sur un morceau de gâteau au chocolat ! Inscrivez-les en ligne pendant les vacances scolaires à notre fameuse battle de fouets.

