Alianza Francesa de Lima, le mercredi 17 mars à 18:00

Trois artistes : Xavier Lowenthal (Belgique), Sténo (France) et Carla M. Vera (Perou) de concert avec des enfants et adolescents présélectionnés pour leur talent et enthousiasme réaliseront des dessins en direct et nous parleront de leur passion pour l'illustration. Tres artistas: Xavier Lowenthal (Bélgica), Sténo (Francia) y Carla M. Vera (Perú), junto con participantes niños y adolescentes preseleccionados por su talento y entusiasmo, realizarán dibujos en vivo y nos hablarán de su pasión por la ilustración. ¡No te lo pierdas!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-17T18:00:00 2021-03-17T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Miraflores Autres Lieu Alianza Francesa de Lima Adresse Avenida Arequipa 4595 Miraflores Ville Miraflores