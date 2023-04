BATACLAN : un monument parisien Bibliothèque Musset Paris Catégories d’Évènement: île de France

BATACLAN : un monument parisien Bibliothèque Musset, 13 mai 2023, Paris. Le samedi 13 mai 2023

de 15h00 à 16h30

.Public adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 99 ans. gratuit

Bataclan : un monument parisien présenté par Daniel Habrekorn, le petit fils de celui qui fit les beaux jours du café concert dans cette « chinoiserie du second Empire » en présentant des artistes tels que Yvette Guilbert, Dranem, Félix Mayol. Réservation obligatoire auprès des bibliothécaires. Bibliothèque Musset 20 rue de Musset 75016 Paris Contact : 01 45 25 69 83 bibliotheque.musset@paris.fr

