Bat Record Fête ses 5 ans LA COOPERATIVE DE MAI, 11 mars 2023, CLERMONT FERRAND.

Bat Record Fête ses 5 ans LA COOPERATIVE DE MAI. Un spectacle à la date du 2023-03-11 à 22:30 (2023-03-11 au ). Tarif : 17.8 à 17.8 euros.

LA COOPERATIVE DE MAI lic. 1-112305/2-138182/3-114006 & BAT RECORDS PRESENTENT Le label BAT Records fête ses 5 ans ! 5 années de folie, de rêves et de risques, plus de 200 morceaux produits, des dizaines de concerts, des centaines de jours et de nuits de musique… Et si on fêtait ça ensemble le 11 mars 2023 ? Pour l’occasion, La Coopérative de Mai accueille cette soirée unique : tous les artistes du label seront présents pour une session sound system ! Sonorisée par le Dub Addict Sound System, qui vient poser sa sono pour la première fois dans cette salle, ce seront 7 producteurs et 6 chanteurs qui se partageront la danse de 22h30 jusqu’à 5h du matin. L’occasion pour tous les artistes de jouer en live les collaborations réalisées durant ces 5 premières années, mais également les dubplates inédites du label. Du roots, du dub, du rub a dub, du stepper, mais surtout du hard mix et une bonne dose de passion ! Rencontre explosive à ne surtout pas manquer !

Votre billet est ici

LA COOPERATIVE DE MAI CLERMONT FERRAND RUE SERGE GAINSBOURG Puy-de-Dme

LA COOPERATIVE DE MAI lic. 1-112305/2-138182/3-114006 & BAT RECORDS PRESENTENT

Le label BAT Records fête ses 5 ans !

5 années de folie, de rêves et de risques, plus de 200 morceaux produits, des dizaines de concerts, des centaines de jours et de nuits de musique… Et si on fêtait ça ensemble le 11 mars 2023 ?

Pour l’occasion, La Coopérative de Mai accueille cette soirée unique : tous les artistes du label seront présents pour une session sound system ! Sonorisée par le Dub Addict Sound System, qui vient poser sa sono pour la première fois dans cette salle, ce seront 7 producteurs et 6 chanteurs qui se partageront la danse de 22h30 jusqu’à 5h du matin. L’occasion pour tous les artistes de jouer en live les collaborations réalisées durant ces 5 premières années, mais également les dubplates inédites du label. Du roots, du dub, du rub a dub, du stepper, mais surtout du hard mix et une bonne dose de passion !

Rencontre explosive à ne surtout pas manquer !

.17.8 EUR17.8.

Votre billet est ici